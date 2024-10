Teramo | chiama aiuto perché c’è un ladro in casa Arrivano i carabinieri trovano la droga e lo denunciano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una vicenda a dir poco singolare è accaduta a Giulianova, in provincia di, dove un uomo hato iconvinto che qualche malintenzionato stesse cercando di entrare asua. I militari, giunti sul posto, non hanno trovato traccia del presuntoma hanno comunque trovato qualcosa di “interessante”, cioè 73 grammi di marijuana e 2,5 di hashish.per un presuntoin, finisce per essere denunciato L’uomo aveva sentito dei rumori sospetti fuori la sua, come se qualcuno stesse cercando di forzare un infisso. Temendo che qualchestesse cercando di intrufolarsi insua, ha subito dato l’allarmendo i. I militari sono giunti sul posto e hanno perlustrato l’abitazione alla ricerca del presunto, di cui però non hanno trovato traccia.