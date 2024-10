Tale e Quale Show 2024 | Kelly Joyce vince la terza puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 5 ottobre 2024)nte per. La cantante si è piazzata al primo posto della classifica odierna digrazie all’imitazione di Diana Ross. Ad accompagnarla, nel duetto di Endless Love, Feisal Bonciani nelle vesti di Lionel Richie, classificatosi in seconda posizione.: tutte le performance dellae Feisal hanno convinto tutta la giuria, arricchita dai due ospiti Enrico Brignano e Pupo. Terzo posto per Verdiana, che si è confrontata con I’ll Never Love Again di Lady Gaga. Esibizione meritevole del primato per Cristiano Malgioglio. Sorprendente quarto posto per Simone Annicchiarico nei panni di Renato Zero in Sesso o esse. Connte anche la Miley Cyrus, in Flowers, di Amelia Villano, che ha guadagnato la quinta posizione della classifica.