Romaincidenti a manifestazione pro-Pal

(Di sabato 5 ottobre 2024) 17.58 E' degenerata in violenti incidenti la manifestzione per la Palestina in corso a Porta San Paolo a Roma. La polizia ha lanciato lacrimogeni e ha fatto uso di idranti all'imbocco di via Ostiense. Da parte dei manifesatanti sono stati lanciati sassi e bombe carta. Sono in corso anche cariche della polizia per disperdere la. blindati avanzano lentamente nella piazza seguiti da agenti in tenuta antisommossa, mentre i manifestanti, molti dei quali incappucciati, continuano a lanciare sassi e altri oggetti.