Roma Juric è già sotto esame? La situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) La sconfitta maturata giovedì sera in Svezia contro il Elfsborg ha già generato ombre su Ivan, giunto aappena qualche settimana fa dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Il mister, come riporta il Corriere dello Sport, dopo quattro partite e sedici giorni di lavoro, sarebbe già. La famiglia Friedkin, infatti, attende una risposta da parte di, con annesso cambio di passo dalla squadra già dalla trasferta sul campo del Monza in programma domani. L'articoloè già? LaCalcioWeb.