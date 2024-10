Rimuovere i rifiuti dal territorio Acchiapparifiuti | 231 segnalazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Duecentotrentunoal mese, 2085 nei primi nove del 2024. Sono i numeri di Acchiappa, ideato dall’amministrazione comunale di Capannori e realizzato da Ascit attraverso cui è possibile indicare abbandoni impropri sulcomunale, siano essi sacchi e ingombranti o di piccole dimensioni come, ad esempio, mozziconi di sigaretta, cartacce e bottiglie che si trovano lungo i cigli stradali e nelle aree pubbliche come piazze, parchi e giardini. Nei primi 9 mesi del 2024 ledi abbandoni sono state 2085, nettamente superiori alle 999 del 2023 e alle 964 del 2022, con un trend in crescita. Basta inviare un whatsapp al numero 348/6001346 inviando il maggior numero possibile di informazioni come, ad esempio, la fotografia deiabbandonati, la via e la frazione dove si trovano e la posizione di Whatsapp.