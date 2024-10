Paul Pogba uscirà nel 2025 | L’incubo è finito

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-04 18:49:10 Il web è in trepidazione: lIl ritorno in campo diè ormai alle porte. Dopo essere stato squalificato per quattro anni l’anno scorso per doping, ‘Mail Sport’ ha riferito in esclusiva che il CAS ha ridotto la sanzione a soli 18 mesi. Da gennaio potrebbe riprendere gli allenamenti con la Juventus e Motta potrà contare su di lui in una gara ufficiale a partire dal prossimo marzo.è stato squalificato fino a settembre 2027 per essere risultato positivo al DHEA in un test di routine dopo lo scontro della prima giornata di Serie A 2023-24 contro l’Udinese. Da allora, le speculazioni su un possibile ritiro hanno cominciato ad aumentare. Ma lui stesso ha fatto il taglio la scorsa estate. “Se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro vuol dire che non è così. Mi sento ancora un calciatore e voglio lottare contro questa ingiustizia.