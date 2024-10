Pallanuoto Supercoppa Europea 2024 | Ferencvaros-Jug 13-9 A Budapest fanno festa i detentori della Champions

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ladisi è giocata a, in casa deiLeague, ovvero i magiari del, che hanno battuto i vincitori dell’ultima Euro Cup, i croati dello Jug Dubrovnik, con lo score di 13-9. Decisivo per l’esitogara il parziale di 5-1 maturato nel terzo quarto. Nel primo quarto i padroni di casa piazzano subito il primo break dell’incontro, scappando sul 2-0 con le reti di Vigvari e Vamos, ma i croati riequilibrano immediatamente la contesa con le marcature di Jokovic e Zuvela. Nuovo allungo magiaro con Nagy ed Argyropoulos, poi gli ospiti accorciano con Buric per il 4-3. Nella seconda frazione i croati si rivelano imperforabili in difesa e piazzano il sorpasso, mandando in gol ancora Zuvela e Jokovic per il sorpasso sul 4-5 a metà gara.