Oroscopo del giorno – Domenica 6 ottobre 2024

(Di sabato 5 ottobre 2024) Scopri le previsioni astrologiche per la giornata di, segno per segno. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi potresti sentire il desiderio di prenderti una pausa dalla solita routine. Marte ti spinge a cercare nuove avventure, ma anche a bilanciare l’energia con il giusto relax. È il momento perfetto per passare del tempo all’aria aperta, fare una passeggiata o una breve gita. In amore, cerca di evitare discussioni inutili: laè fatta per la serenità. Se sei single, potresti essere sorpreso da un incontro inaspettato. La serata è ideale per riflettere sui tuoi obiettivi e prepararti alla settimana in arrivo. Toro (20 aprile – 20 maggio) Venere ti regala una giornata all’insegna del relax e della bellezza. Dedica tempo a te stesso, coccolati e fai ciò che ti fa stare bene.