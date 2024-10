Omicidio Procopio il killer è stato arrestato a Milano | era in fuga da giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Napoli, 5 ottobre 2024 - Èarreildi Luigi, il 45enne ucciso a colpi di pistola davanti al figlio di 11 anni. La vittima, assassinata il 30 settembre nel centro di Napoli, due anni fa era già sfuggita ad un agguato di camorra: una raffica di proiettili sparati nel maggio 2022 mentre era in auto. L’omicida, anche lui napoletano, èrintracciato ieri sera dalla polizia, che daera sulle sue tracce. Subito dopo il delitto - avvenuto il 30 settembre in pieno giorno e davanti a una folla di passanti - ilera fuggito in Lombardia. La sua identità non è ancora stata resa nota, ma si sa che l’uomo era l’unico indagato per l’agguato mortale a