Omaggio a Beatrice la poetessa pastora in nome di Martina

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’è quello in musica, voce e parole già apprezzato in altre occasioni con la sensibilità di Lorenzo Cipriani, lo scopo è duplice: riscoprire la figura delladi Pian degli Ontani, e sostenere le attività preziosissime dell’associazioneTesi Onlus e nello specifico la scuola di Salta, in Argentina. L’appuntamento dal titolo "Roadside Songs of Tuscany" è per stasera, sabato 5 ottobre, alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini. Lorenzo Cipriani (foto) che oltre a essere storico dell’arte, divulgatore ed esperto navigatore è anche musicista. In "Roadside Songs of Tuscany" si potrà apprezzare una nuova interpretazione delle ottave dellae attualizzare la sua figura letteraria, ovvero quella di più notaimprovvisatrice dell’appennino tosco-emiliano.