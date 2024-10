Oggi il Pisaurum apre la stagione A Forlimpopoli una nuova ’vita’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si appresta ad iniziare questo weekend il campionato 2024-25 della Serie C, con ilche sarà la prima formazione a scendere in campo, sabato alle ore 18, contro. I ragazzi allenati da Contigiani hanno affrontato queste settimane di avvicinamento al debutto stagionale con amichevoli di ottimo livello come quelle con il Loreto e la Goldengas Senigallia, formazioni di B Interregionale, utili per abituare un gruppo nuovo a giocare insieme ad alto livello. Ben tre amichevoli disputate invece per la Bartoli Mechanics di Paolini, due contro avversarie di categoria come Urbania e Perugia, e un test contro l’Italservice. Quest’ultimo è stato chiaramente l’allenamento più probante dal punto di vista tecnico e fisico, contro una squadra che ha ambizioni di alta classifica in B2; nonostante la sconfitta (77-58), i forsempronesi hanno tenuto testa al Loreto.