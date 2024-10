Officine popolari a Cesena | bici e solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – “Pedala quanto vuoi e dona ciò che puoi”. E’ il motto delle ‘di’, inaugurate questa mattina con un pedalata di gruppo che ha attraversato la città partendo dai Giardini Pubblici, per arrivare alle ‘Cucine’ casa madre di un progetto che sta crescendo a grande velocità grazie alla determinazione dei tanti volontari che vi aderiscono e anche all’attenzione dell’intera comunità, dalla quale arrivano gli aiuti e i sostegni per tutti i progetti. Compreso questo. “La nostra sede è in subborgo Valzania - ha ricordato Enzo Capelletti, presidente delle, nonché una delle anime che ha reso possibile la nascita delle ‘Cucine’ – e inizialmente saremo aperti al pubblico per due mattine alla settimana.