L’omicidio di Garzeno resta un mistero Al setaccio la vita di Candido Montini verranno sentiti i conoscenti dell’imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Como) – Il prossimo passo, nelle indagini suldi, coinvolgerà praticamente tutte le persone che erano in contatto con lui, con cui aveva a che fare nel suo quotidiano o che conoscevano le sue abitudini e i suoi trascorsi. Si tratta di una prassi tendenzialmente abituale nelle indagini, quando non ci sono particolari sospettati o ipotesi, e gli accertamenti non stanno seguendo una via precisa. L’idea è che le persone che a partire dalle prossime ore saranno convocate e sentite, potrebbero essere custodi di informazioni non note, magari anche apparentemente banali o poco significative, che tuttavia, nell’insieme o messe in relazione con altri dettagli, potrebbero anche arrivare a rivelare qualcosa di utile.