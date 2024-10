LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | aumenta la pioggia ad inizio Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.22 Miglior tempo per Pedro Acosta in 1:43.758. 4.22 Prima posizione per Bastianini in 1:44.043 davanti a Marco Bezzecchi. 4.21 Bagnaia ai propri tecnici “è ghiaccio. Pensavo fosse molto più bagnato per come non teneva niente”. 4.20 Miglior tempo per Marc Marquez in 1:44.136. È rientrato ai box Bagnaia che si lamenta della gomma posteriore. 4.20 Queste le condizioni adQ2: First flying laps incoming as the rain gets heavier! The riders are literally RACING for pole! #JapaneseGP pic.twitter.com/eVK1xQPTfs —(@) October 5,4.19 Sembra diminuire lain alcune sezioni della pista. 4.19 Miglior tempo per Marc Marquez in 1:45.744. Seconda posizione per Morbidelli (1:45.871) davanti a Binder (1:46.140) 4.18 Tutti i piloti hanno montato hard all’anteriore e soft al posteriore.