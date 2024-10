Lavori al Comunale l’Arezzo si sposta Amaranto in campo a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Perfemminile è già vigilia in vista della prossima giornata del campionato di serie B. Ledi Leoni, però, dovranno affrontare la gara casalinga contro l’Orobica Bergamo senza il sostegno del proprio pubblico. La sfida contro le bergamasche, infatti, sarà disputata aallo stadio dei Pini di Foiano della Chiana. Un trasloco obbligato a causa degli interventi di manutenzione straordinaria di arieggiatura e semina del manto erboso del "Città di Arezzo". Essendo lo stadio di Foiano sprovvisto della certificazione Tulps per la sicurezza, la partita di domani (fischio ore 15) verrà disputata ae l’accesso sarà riservato ai soli autorizzati. Per quanto riguarda le questioni di, c’è da riscattare la pesante sconfitta di Bologna che ha interrotto l’imbattibilità in campionato.