Incidente choc l’auto vola e si ribalta | 19enne muore sul colpo cinque giovani gravi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tragico frontale in città: unaperde la vita e altriragazzi rimangono feriti nel drammaticostradale. Due vetture coinvolte, con a bordo solossimi. Ancora sangue sulle strade italiane: il weekend è appena iniziato e già si registrano vittime e ricoveri in ospedale. L’impatto, avvenuto nella notte tra i due veicoli, è stato così violento che una delle auto si èta, finendo contro il muro di cinta di un edificio. Per la ragazza di 19 anni non c’è stato nulla da fare. La giovane vittima si chiamava Martina, come riportano da alcune testate locali. Laha perso la vita in via Cupa Arco, a Napoli, in unverificatosi intorno all’1:20. Coinvolte una Smart ForFor blu e una Fiat Panda bianca.ragazzi sono rimasti feriti, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Leggi anche: “È una strage”.