Incendio Monte Mario al via il Tavolo tecnico per la riforestazione dell’area naturalistica

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Si è tenuto ieri il primo incontro ieri mattina in Campidoglio per ilche riunisce i soggetti coinvolti nelladiinteressata dall’dello scorso 29 luglio. 12 ettari andati in fiamme degli oltre 200 dell’intera Riserva. Roma continua a bruciare: maxi-Alla riunione hanno partecipato oltre all’Assessorato al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio e all’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, personale del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, le Direzioni Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, Roma Natura, l’Odine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Roma e del Lazio, quello degli Agrotecnici, il Collegio dei Periti Agrari, Crea, Mipaaf e Agenzia del Demanio proprietaria di alcune porzioni.