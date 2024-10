Il milanista Salvini sceglie la voce dell’Inter per Pontida | Mirko Mengozzi sarà lo speaker del raduno leghista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Conosciuto come laufficiale a San Siro(per la prima volta) anche loper ildella Lega che si svolgerà domani, domenica 6 ottobre, aè stato chiamato a sorpresa per sostituire Daniele Belotti, ex deputatoe ultras dell’Atalanta. La sorpresa è doppio. Da un lato infatti c’è la fede calcistica di Matteo, che non manca mai di ricordare il suo tifo per il Milan. Dall’altra c’è la notizia dell’addio alladi Belotti, che per anni è stato loufficiale a. “Darò una mano come militante al bar o in cucina“, ha commentato l’ex deputato.2024 è un evento su cuipunta molto, per provare a rilanciare la sua immagine e i consensi verso la Lega. L’edizione di quest’anno ospiterà, mai come le precedenti, numerosi rappresentanti dei partiti alleati in Europa.