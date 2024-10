Gilardino si adegua agli allenatori ex campioni del mondo il Genoa ne prende 5 dall’Atalanta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Tu quoque, Mateo”. Proprio tu dovevi indirizzare la carriera da allenatore di Alberto. Un altro ex campione del mondo il cui destino sembra già segnato. Questa sera l’Atalanta ha fatto ciò che voleva con il, ma soprattutto fa cinque gol. E Retegui fa pure tripletta. Alla fine il punteggio finale sarà di 5-1. Quell’attaccante di cuisi è sentito scippato. La notte era ancora lì, pronto a farlo saltare ancora di gioia con la ma rossoblù. Il mattino indossava un’altra ma. Senza sapere né come, né perché, il poverosi è ritrovato senza attaccanti titolari. L’italo-argentino alla Dea, Gudmundsson alla Fiorentina. Senza contare Dragusin volato in Premier. Se poi ci si mette contro pure il destino, pernon c’è alcuna speranza.