Folgorata mentre lava il pavimento poi il dramma | cos’è successo

(Di sabato 5 ottobre 2024)in un palazzo: una donna di 34 anni è rimastastavando i pavimenti. Ènella mattinata di ieri, venerdì 4 ottobre 2024. La donna si è accasciata a terra non dando più segni di vita, poi è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Policlinico. (Continua dopo le foto) Palermo,ilLa tragedia è accaduta nella mattinata di ieri, venerdì 4 ottobre 2024, a Palermo. Una donna di 34 anni è stata colpita da una scarica elettricastavando ilin un palazzo in corso dei Mille. La malcapitata si sarebbe accasciata all'improvvisostava lavorando in un locale.