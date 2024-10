Errani e Paolini in finale nel doppio al WTA 1000 di Pechino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarae Jasminecontinuano a brillare nel torneo WTAdi, conquistando un posto innel. Sul cemento cinese, con un montepremi di 8.955.610 dollari, le due tenniste italiane sono alla loro sesta semistagionale e hanno superato con determinazione le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. Con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-4,si sono prese la rivincita, dopo la sconfitta subita in semia Miami. Questa vittoria avvicina ulteriormente le due azzurre alla qualificazione per le WTA Finals di Riyadh, un traguardo che manca all’Italia dal 2015, quando una giocatrice o una coppia italiana partecipò per l’ultima volta al torneo di fine stagione. Ormai manca solo la certificazione matematica per garantire la loro presenza in Arabia Saudita, che sarebbe un risultato storico per il tennis italiano.