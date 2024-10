Cute secca e macchie sulla pelle? È l’effetto dell’estate Il parere dell’esperto | Sono meccanismi che ci proteggono dai danni ma esiste l’effetto rebound

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Se l’estate ormai sbiadisce nei nostri ricordi, qualche effetto della bella stagione appena conclusa può essere rimasto: dallealla, fino all’ispessimento cutaneo e altro ancora. Aggiungiamoci una minore attenzione alla skincare ed ecco che diventa necessario rivolgersi a trattamenti ad hoc per rivitalizzare la nostra. Di fatto, “proprio come piante e animali mutano aspetto con il passare delle stagioni, anche noi subiamo, seppur in modo meno evidente, questa legge naturale – spiega al FattoQuotidiano.it il dottor Raniero Facchini, chirurgo generale e docente di medicina estetica – . Il cambiamento più importante avviene proprio in questo periodo, tra la finee l’arrivo dei primi freddi. Durante l’estate, i melanociti, cellule presenti nel derma profondo della nostra, vengono stimolati dai raggi ultravioletti.