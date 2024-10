Corteo pro-Pal1600 persone controllate

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 14.27 Città blindata per la manifestazione pro Palestina vietata dalla Questura a Roma, in particolare l'area di piazzale Ostiense dove è previsto il via al presidio nel primo pomeriggio. Qui chiuse stazione ferroviaria e metro, anche a causa dello sciopero dei trasporti locali. Sono 1.600 ledalle forze dell'ordine e 19 quelle portate in Questura per identificazioni. Sul web,protesta per i controlli:"Blocchi ovunque.Ci impediscono di arrivare"