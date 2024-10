Cassano | Conte mi ha emozionato ti dà una carica pazzesca Occhio Inter se si accende Napoli… – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per unche critica Leao, ce n’è un altro che esalta il Napoli di. Sempre su Viva el Futbol, Fantantonio ha confessato di essere rimasto estasiato da Napoli-Como: «Il Como gioca a calcio, anche se è meno forte e ti mette in difficoltà. Il Napoli però nel secondo tempo ha avuto un ritmo indiavolato, loro corrono, sono affamati. Dimenticate ciò che è stato Spalletti, sarà in bacheca in eterno, ma col Como mi ha impressionato cheè entrato nella testa dei suoi giocatori. Avevo ancora qualche dubbio, ma sono usciti Lobotka e Lukaku baciati dacorreva con Kvara su quelle percussioni, ti dà una. Anche se non è una partita di cartello, mi sonoa vedere l’ambiente cheha creato».