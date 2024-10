Caccia digitale ai tesori di Pisa La ’X’ è geolocalizzata tramite app Alternativa al turismo tradizionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) "E la X non indica mai il punto dove scavare", diceva Indiana Jones ai suoi studenti quando all’università parlava della ricerca diperduti all’inizio del film “L’ultima crociata“. Una X che oggi possiamo trovare, su una mappa consultabile via smartphone. Bussola e buona volontà servono naturalmente ma bisogna tener conto del processo di digitalizzazione. E al tempo delle app che semplificano le azioni di tutti i giorni ci sono anche quelle che permettono di prendere parte a un gioco globale: il “Geocaching“,al tesoro nata in America a inizio Duemila che sfrutta la tecnologia gps per trovare indizi, tracce e speciali scrigni. Anche, così come altre città nel mondo – ci sono ’’ nascosti perfino a Rapa Nui – prende parte a questa idea collettiva che offre uno spaccato diverso sull’idea moderna di