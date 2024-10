Bayer Leverkusen-Kiel 2-2 Xabi Alonso | Troppo passivi non avevamo la mentalità giusta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Servirà riflettere in casadopo il pareggio interno per 2-2 contro il neopromosso Holsteinnella partita valevole per la sesta giornata del campionato di Bundesliga 2024/2025. I padroni di casa hanno segnato due reti nei primi otto minuti, salvo poi sprecare questo vantaggio e non è la prima volta che succede. “Non sono soddisfatto della nostra prestazione – ha detto, allenatore del, senza girarci intorno -. È stata colpa nostra. Non abbiamo giocato in modo intelligente e pensavamo che la partita fosse finita, ma nel calcio devi andare avanti sempre con la stessa intensità“. HIGHLIGHTS2-2 (VIDEO) “Siamo stati