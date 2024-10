Banche nel business delle polizze | cos’è il danish compromise e perché avvantaggia solo gli istituti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ormai tutte le principaliitaliane vogliono gestire in proprio ilvita e fare concorrenza diretta in questo segmento di attività alle compagnie assicurative. L’ultimo annuncio di “internalizzazione” è quello arrivato ieri da UniCredit – che ha posto fine alle partnership bancassicurative a partire da quella con i tedeschi di Allianz, storico alleato e azionista fin dai tempi della privatizzazione dell’allora credito italiano. Una svolta annunciata, che fa seguito all’analoga scelta effettuata anni fa da Intesa Sanpaolo che ha fatto da apripista nell’ingresso direttonell’arena assicurativa (nonnel comparto Vita ma anche nel ramo danni, escluso leauto). Anche il Credem ha da tempo proprie fabbriche prodotto nel comparto e pure BancoBpm ha sciolto le partnership nel Vita per gestire internamente ilvita.