Automobilismo Schiumarini e Gaspari in lizza nel deserto al Rally del Marocco

(Di sabato 5 ottobre 2024) Cole du Maroc, quinta e ultima prova della serie, si chiude il Fia World-Raid Championship. Si tratta di una ‘maratona’ di ben 2.500 chilometri con partenza da Marrakech, domani, composta da un prologo e successive cinque tappe (l’ultima venerdì 11), che si snoderanno all’interno del Sahara marocchino. Sono oltre 270 gli iscritti,suddivisi fra auto, moto e camion: gara prestigiosa, in pratica è anche una sorta di prologo e di allenamento in vista della Dakar 2025 in programma a gennaio.