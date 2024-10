Autista della Croce Rossa morto al casello di Ancona Nord Camionista condannato a 8 mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ottodi condanna per aver ucciso, con il camion che guidava, unsoccorritoredi Senigallia, Simone Sartini, 28 anni e un paziente che era a bordo dell’ambulanza, Cosimo Maddalo, 81 anni, originario di Brindisi. Si è chiuso così, giovedì, il processo in abbreviato per l’romeno che era alla guida del mezzo pesante finito contro il mezzo sanitario, sulla rampa di accesso alla superstrada 76, all’uscita dell’autostrada 14. Era il 28 novembre del 2022 quando si consumò la tragedia. Per il romeno, 32 anni, difeso dall’avvocato Marcellino Marcellini, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio e ha scelto il rito abbreviato davanti al giudice Alberto Pallucchini. Potrà beneficiaresospensionepena. In una delle passate udienze il romeno ha chiesto scusa ai familiari del giovane