ATP di Shangai Sinner conquista il terzo turno Avanti anche Alcaraz

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pechino, 5 ottobre 2024 – Jannikaldell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, debutta al secondosuperando oggi il giapponese Taro Daniel per 6-1, 6-4 in 1h18?. Tutto liscioper Carlos. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, batte il cinese Juncheng Shang per 6-2, 6-2. (Fonte Adnkronos) Foto: Instagram @janniksin