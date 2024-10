A Milano oggi sabato 5 ottobre non c’è lo sciopero dei mezzi | regolari metro tram e bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)– È in corso lodel trasporto pubblico locale indetto dal sindacato autonomi Orsa in tutta Italia e, a livello locale, anche da alcune sigle confederali. Dalla protesta è esclusa, dopo la precettazione per motivi di ordine pubblico, per la partita Inter Torino e per la manifestazione pro Palestina. Come reso noto da Atm “Il sindacato Orsa Trasporti ha revocato loproclamato pera seguito dell’ordinanza del Prefetto di– si legge sul sito dell’azienda di trasporti milanese –. Le linee Atm e la Funicolare Como-Brunate saranno in normale servizio”. La circolazione dipolitana della linea rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5 sarà quindi regolare, così come quella di bus e. Diversa la situazione nel resto del Paese.