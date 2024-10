Treni operaio investito | sospesa la circolazione sulla linea Bologna-Venezia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unè mortosui binari a San Giorgio di Piano, comune della città metropolitana dilaferroviaria, tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. IAlta Velocità, Intercity e regionali possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni, fa sapere Ferrovie dello Stato. “L’investimento avvenuto a San Giorgio di Piano,, ha riguardato undi una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi. Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari”, scrive in una nota l’azienda. “La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione – prosegue -.