Supermedia Youtrend pietra tombale sul campo largo | cali pesanti FdI cresce ancora

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non c’è partita contro il centrodestra: potrebbe essere questa la sintesi che ci consegna la/Agi: FdI avanza, il Pd è in calo, il M5s ugualmente in flessione e l’Alleanza Verdi e Sinistra registra un segno meno. L’altro sottotitolo del sondaggio potrebbe essere: requiem per ilse non fosse ormai appurato da mesi, notizia arcinota. Anche se la segretaria Pd Elly Schlein continua a glissare il problema, parlando di contenuti e non di somma di sigle. Ma è proprio sui contenuti e sulle candidature delle regionali prossime venture che su registranodivergenze. Questo è il quadro che emerge dalle ultime rilevazioni del venerdì che registrano una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.