Stadio Cagliari l’appello del presidente Giulini | il post social è preoccupante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si avvicina il lunch match della giornata di Serie A tra Juventus econ gli ospiti alla ricerca di punti salvezza. Il compito non si preannuncia dei più semplici contro una squadra lanciatissima tra campionato e Champions League. In casa rossoblù è sempre di attualità la situazione. “Da anni stiamo facendo tutto il possibile – sacrificando tempo ed investendo risorse – per dare aun nuovo. Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia”. È la reazione suideldella società rossoblù Tommasoa due giorni dall’ultima conferenza di servizi sul nuovo. Accanto al messaggioato da, l’immagine del vecchio Sant’Eliia semi distrutto, alo del quale dovrà sorgere il nuovo impianto da 25milai, ma con la capienza che può essere estesa.