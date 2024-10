Sorpreso in cortile a fumare hashish con lo spacciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I carabinieri controllano gli avventori di un locale pubblico e inscoprono un ventiseienne che fumamentre un altro ne nasconde un panetto. Il giovane, abitante in paese, è apparso molto nervoso e i militari hanno notato che aveva messo una mano in tasca, facendo movimenti strani con la scusa di recuperare il documento di identità . L’atteggiamento ha insospettito i militari che lo hanno perquisito e hanno trovato nella tasca dei pantaloni un panetto da 83 grammi. La droga è stata sequestrata e il ventiseienne denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente mentre la persona sorpresa aè stata segnalata alla Prefettura. P.G.R.