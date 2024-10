Sentenza Lassana Diarra la Corte UE dà ragione al calciatore | precedente clamoroso il calciomercato rischia di implodere

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sul caso “e FifPro contro FIFA e Federcalcio belga” emettendo unain grado di cambiare la storia. “Le norme FIFA sui trasferimenti dei giocatori violano il diritto dell’Unione Europea – si legge – eno di ostacolare la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare in un nuovo club“. Il contenzioso durava ormai da un decennio. Nell’agosto del 2014,era stato ingaggiato dai russi della Lokomotiv Mosca con un contratto triennale. Ilaveva rescisso poco dopo, secondo il club “senza giusta causa“. Per tale motivo, i russi chiedevano 20 milioni di euro di risarcimento in un ricorso presentato davanti alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA.