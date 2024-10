Sassuolo-Cittadella il bis ’Mapei’ indigesto ai granata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Lorenzo LonghiDi nuovo, meno di due mesi dopo, è ancora, la partita che aveva rappresentato per entrambe il debutto stagionale: 9 agosto, Coppa Italia, sempre al Mapei, all’alba di una stagione che, allora, era tutta da capire. Non che ora sia tutto chiaro, ci mancherebbe, ma da quel 2-1 a oggi le idee sono più chiare, a partire dalla presenza di organici che due mesi fa erano il regno dell’effimero e adesso, almeno sino a fine dicembre, tali resteranno. L’esempio più lampante è nell’identikit di colui che segnò la rete dei veneti, Enrico Baldini: suo il gol del momentaneo 1-1, una conclusione da fuori insidiosa più che imprendibile, un bel modo per cominciare la stagione, in teoria.