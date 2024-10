Quei criminali arruolati da Putin che tornano in Russia ancora più delinquenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha firmato mercoledì la legge che esonera gli imputati in attesa di giudizio e gli stessi indagati dalla prosecuzione del processo in cambio dell’arruolamento. La legge, proposta dalla Corte Suprema e approvata dalla Duma, estende dunque a giudicandi e sospettati la cancellazione del debito con la giustizia da tempo applicata ai prigionieri condannati, compresi ipiù incalliti e gli assassini più efferati. La si può considerare come un’amnistia universale e a questo punto anche preventiva, sia pur condizionata - alla morte e alla mutilazione. Non c’è, o almeno non che io sappia, un’informazione attendibile su quanti dei detenuti (e delle detenute, l’affare riguarda anche loro) sopravvivano al servizio al fronte per i sei mesi previsti dal contratto. Diciamo che il provvedimento è una combinazione fra l’amnistia e la roulette russa.