‘Puliamo il mondo’ studenti in campo a Portici

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiScuole a raccolta per l’iniziativail, promossa da Legambiente, sulla spiaggia Le Mortelle a(Napoli). Quasi centoventidegli Istituti Comprensivi della città muniti di cappellini, guanti e tanta buona volontà, sotto la guida dei docenti, hanno riempito oltre dieci bustoni trasparenti di rifiuti. Con gli alunni presenti il sindaco diVincenzo Cuomo, l’assessore comunale all’Ambiente Florinda Verde, l’assessore all’Istruzione Luca Manzo. L’iniziativa ha visto inLegambiente, la Croce Rossa Italiana – Comitato disezione giovani ed è servita a far comprendere aglile regole per una corretta raccolta differenziata e a rispettare l’ambiente. Presente anche la cooperativa sociale Bambù con alcuni assistiti.