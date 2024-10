Pioggia di razzi a Genova in solidarietà alla Geo Barents bloccata | La beffa è che le navi cariche d’armi transitano senza problemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella notte una “” didi segnalazione ha illuminato di rosso per qualche momento il Porto di, dove da ormai una decina di giorni si trova in fermo amministrativo la Geo, nave di ricerca e soccorso di Medicifrontiere. È questo il modo scelto dal Collettivo autonomo dei lavoratori portuali per esprimere la propria vicinanza all’equipaggio dei soccorritori: “È un modo che qualcuno potrebbe trovare anche un po’ ingenuo – commenta l’iniziativa Riccardo Rudino, sindacalista dell’Usb e tra le anime del collettivo – ma è una modalità che arriva diretta a chi lavora in porto e anche simbolicamente illumina quello che accade tra le banchine”.