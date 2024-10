Parte in Piemonte la campagna vaccinale contro influenza e Covid

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Regioneha annunciato l’inizio dellal’e il-19, prevista a partire dal 7 ottobre 2024. Quest’anno, come avvenuto negli ultimi anni, l’iniziativa dellal’e ilsi concentra sulla protezione delle persone più vulnerabili, tra cui anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e personale sanitario., foto Ansa – VelvetMagVaccinazioni antli e anti-: perché sono importanti? Ogni anno, con l’arrivo della stagione fredda, i virusli colpiscono unasignificativa della popolazione. Le complicazioni dell’possono essere gravi, soprattutto per le persone anziane o con malattie croniche. Per questo motivo, la Regioneha messo a disposizione gratuitamente il vaccino antle per tutte le persone considerate a rischio.