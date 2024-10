Nonno mi fa vedere video e foto hard il caso davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Valdera (Pisa), 4 ottobre 2024 – La corruzione di minore è quel reato che si contesta a chiunque compia atti a sfondo sessuale in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. E’ questa la fattispecie di reato al centro di una vicenda che vede protagonistie nipotina della zona. Ma cosa sarebbe accaduto? Intanto – da quanto abbiamo appreso – tutto è iniziato con la denuncia da parte del padre di una ragazzina nei confronti del suocero. Perché, stando ai racconti della minore, ille facevaa sfondo sessuale, e in altre occasioni lagrafava sia con il cellulare, sia comandando da remoto, si scoprirà poi, la telecamera di un edificio. Ma perché lagrafava e cosagrafava? Avrebbe scattato immagini della ragazzina in momenti di vita quotidiana, semplici gesti, atteggiamenti e pose.