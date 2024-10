Musica Zucchero Sugar Fornaciari nel 2025 torna live negli stadi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Dopo il grande successo dell'”Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando un milione di spettatori e facendo tappa in 5italiani,nelin Italiacon il suo tour “Overdose D’Amore”. Nuove “sere d’estate” in cui la carica esplosiva diattraverserà l’Italia, regalando ancora una volta intense e indimenticabili emozioni per tutto il suo pubblico. Queste le date del tour “Overdose D’Amore” (prodotte da Friends and Partners): 19 giugnoo del Conero, Ancona; 21 giugnoo San Nicola, Bari; 26 giugnoo Olimpico Grande Torino, Torino; 28 giugnoo Euganeo, Padova; Roma. I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono in prevendita su Ticketone.