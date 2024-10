MotoGp Albesiano lascia Aprilia dopo 11 anni e va in Honda Lo sostituisce Sterlacchini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Motegi, 4 ottobre 2024 – Si muove il mercato dei tecnici in Moto gp. Molto attivo il Giappone, soprattutto, che è alla ricerca di una linea di sviluppo chiara per ritornare ai vertici della top class. L’ala dorata, dunque, ha deciso di pescare in Italia affidandosi alla sapiente intelligenza di Romano, perno dida undici. Sarà lui a guidare il progetto, una decisione che ha portato a un effetto domino di decisioni a Noale che nel frattempo ha scelto Fabianocome direttore tecnico. Insomma, grossi movimenti tra i rivali di Ducati nell’ottica di una stagione tutta da vivere con due moto in meno per Borgo Panigale, da 8 a 6, e tre piloti usciti (Bastianini, Bezzecchi e Martin). Due di questi, peraltro, guideranno proprio un’il prossimo anno.