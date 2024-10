Ma come fanno… Bagno di folla per Chiara Ferragni si presenta all’evento ma dopo le critiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è tornata e si trova ad Atene per un evento che riguarda il suo brand di cosmetici.un lungo periodo di assenza a causa del pandoro-gate che l’ha travolta lo scorso anno, è tornata sui social ed è volata nella capitale greca per ricominciare una nuova vita lavorativa. Molti i fan e tanto l’entusiasmo delle persone accorse per l’evento, lei ha ringraziato sui social tornando sulle Instagrram story. “Mi fa strano, non parlavo da una vita, mi mancava e voglio tornare a farlo pian piano”, ha dettorompendo il silenzio con i fan sulle Instagram story e raccontando il suo malessere.detto, l’influencer è arrivata ad Atene per un evento che riguarda il suo brand di make up, l’apertura di un pop store. “Ha traditocon la vip della tv”.