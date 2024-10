LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes Eurolega basket 2024 in DIRETTA | inizio subito tremendo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladiIstanbul, prima giornata dell’di! Inizia il cammino delle V-nere nella massima competizione continentale per club, con i bianconeri che puntano a centrare la post-season dopo averla accarezzata nella passata stagione. Coach Luca Banchi ha a disposizione un roster in grado di poter competere con le corazzate deleuropeo, a cominciare dai veterani Marco Belinelli e Daniel Hackett insieme ad un giocatore esperto come Tornike Shengelia spesso decisivo lo scorso anno.