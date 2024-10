L’incubo maltempo Corsi d’acqua esondati Prosegono le ricerche del neonato scomparso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Torna la paura in località La Gabella, il fazzoletto di terra nel cuore della Valdicecina travolto dall’alluvione: mentre ilnon ha sospeso ledel piccolo Noah, iltedesco travolto dalle acque la sera del 23 settembre, ieri, quando è scattata l’allerta meteo arancione, si sono verificati altri importanti allagamenti. Il torrente Sterza (alle 11,30 il pluviometro in località Casa Grisella segnava un innalzamento idrometrico fino a 3,80 metri, salito oltre i 4 metri intorno alle 13), il grande attenzionato che ha provocato la tremenda alluvione di settembre, è schizzato oltre i livelli di norma ed è nuovamente tracimato nei campi già massacrati dal. I vigili del fuoco sono entrati in azione per regimare le acque in alcuni punti critici e il torrente nelle ore successive è subito sceso con il calare delle piogge.