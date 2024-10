Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Più di una campionessa: dai campi daalla passerella, Leaha stregato l’Italia con il suo stile e la sua personalità. Leanon è stata solo una delle più grandite italiane, ma anche una vera e propria icona di stile e classe. Nata a Milano nel 1935, ha conquistato i cuori di chiunque la vedesse sul campo con il suo talento sportivo, ma anche con il suo carisma e la sua eleganza. Non a caso, il suo nome è spesso associato tanto alquanto alla, per quell’innato senso dello stile che l’ha resa una delle figure più amate e seguite del panorama sportivo e non solo. Lea: la storia delfemminile italiano Cityrumors.it foto @federLeanon è stata solo una sportiva di successo, ma un’icona di una femminilità forte e indipendente.