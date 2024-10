Judo azzurri fuori dal podio nel day-3 dei Mondiali Junior Henry Owusu è quinto nei -90 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Termina con un altroposto la spedizione azzurra a Dushanbe (in Tagikistan) per i Campionati2024 di. Quest’oggi, nella terza giornata della rassegna iridata under 21, l’Italia è rimasta ai piedi delnei -90 kg conterminando la manifestazione con un bottino di due medaglie (l’argento di Savita Russo ed il bronzo di Alessio De Luca) e ben sei piazzamenti tra la quinta e la settima posizione.è stato ampiamente il migliore deika italiani impegnati nel day-3 sui tatami del Kasri Tennis, bissando la quinta piazza ottenuta un mese fa agli Europeie completando in maniera incoraggiante la sua carriera giovanile (nel 2025 diventerà senior). Il ventenne azzurro ha disputato una gara di alto profilo cedendo all’uzbeko Alisher Samanov nella finale per il bronzo dopo aver regolato il forte azero Aslam Kotsoev ai recuperi.