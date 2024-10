In Salento c’è un santone che promette di purificare l’anima con il digiuno | l’ombra della setta religiosa che attira giovani da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella periferia di Miggiano, in, c’è una comunità, capeggiata da un quarantenne pugliese che«pace e la salvezza del». Quella che sembra sempre più una, dove i membri vivono in un casale abbandonato senza riscaldamento, luce e contatti con l’esterno è una storia ricostruita da Francesco Oliva su Repubblica Bari. La pagina Facebook del gruppo delsalentino apre e chiude in continuazione. Il grupposempre piùda ogni parte d’. E preoccupa. Anche perché il codice” prevede regole ferree che impattano sulla salute dei suoi membri. Chi entra deve mollare il lavoro, avere rapporti sessuali e sentimentali con altri del gruppo e mangiare o bere in piccolissime quantità. Sono infatti previsti quattro giorni di«peranima e corpo».